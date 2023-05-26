По информации агентства. дверь самолета внезапно открылась на высоте 250 метров над землей. Лайнер приземлился с открытой дверью. Посадка прошла успешно, никто из находившихся на борту не пострадал, но у 12 запаниковавших пассажиров возникли трудности с дыханием, и некоторые из них были госпитализированы, говорится в сообщении.

Полиция задержала 33-летнего пассажира, которого подозревают в причастности к открытию двери. Как заявили в правоохранительных органах, мужчина путешествовал один, он не был пьян в момент задержания. Полиции пока не удалось установить мотивы подозреваемого.