"Признать утратившими силу указы главы Республики Крым от 17 марта 2020 года N 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", — говорится в указе Аксенова.

Также документ отменяет действие всех указов, которыми вводились изменения в изначальный документ. Последний из них был принят в декабре 2022 года.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю сообщило в пятницу, что за 25 мая на территории республики зарегистрировано 25 случаев новой коронавирусной инфекции, всего за период пандемии выявлено 217,1 тыс. случаев заражения Covid-19. За последние сутки госпитализировано 8 пациентов (всего в пандемию — 64 тыс. человек).