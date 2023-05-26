"Летняя оздоровительная кампания стартует 27 мая. В этом году в Тульской области планируется оздоровить более 90 тысяч детей, при этом в летний период не менее 52 тысяч детей. Их примут на отдых 366 лагерей с дневным пребыванием, 43 лагеря труда и отдыха, 16 загородных и 6 детских палаточных лагерей", — говорится в сообщении.

Также будут работать профильные лагеря, которые помогут детям развиваться в науке, творчестве и спорте. В Тульской области пройдут профильные смены общероссийского движение детей и молодежи "Движение первых"

Для организации летней занятости подростков 215 предприятий региона создадут 3 тыс. рабочих мест. Наибольшее их количество будет организовано в образовательных и молодежных центрах, спортивных школах, культурно-досуговых объединениях, колледжах, парках, библиотеках.

По итогам оздоровительной кампании 2022 года Тульская область признана лучшей в ЦФО, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, в детских оздоровительных лагерях Тульской области с нынешнего года будут устанавливаться модульные жилые корпуса.