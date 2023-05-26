Также будут работать профильные лагеря, которые помогут детям развиваться в науке, творчестве и спорте. В Тульской области пройдут профильные смены общероссийского движение детей и молодежи "Движение первых"
Для организации летней занятости подростков 215 предприятий региона создадут 3 тыс. рабочих мест. Наибольшее их количество будет организовано в образовательных и молодежных центрах, спортивных школах, культурно-досуговых объединениях, колледжах, парках, библиотеках.
По итогам оздоровительной кампании 2022 года Тульская область признана лучшей в ЦФО, отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, в детских оздоровительных лагерях Тульской области с нынешнего года будут устанавливаться модульные жилые корпуса.