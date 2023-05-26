Всего в регионе зарегистрировано около 30 компаний с основным ОКВЭД "Деятельность санаторно-курортных организаций", более половины из них, в том числе, крупнейшие в регионе курорты и санатории, разместили отчетность за 2022 год.

Прибыль от продаж у таких организаций выросла в 1,7 раза и превысила 570 млн рублей, однако, чистая прибыль увеличилась незначительно и составила около 410 млн рублей (+0,4%).

В частности, крупный курорт "Усть-Качка" (село Усть-Качка, Пермский район) увеличил выручку на 19,1% — до 1,5 млрд рублей, сообщается в финотчетности ЗАО "Курорт Усть-Качка". В пояснениях к отчету говорится, что выручка от реализации санаторно-курортных путевок возросла с 1,1 млрд рублей в 2021 году до 1,3 млрд рублей в 2022 году.

Прибыль курорта от продаж возросла на 16,4% — до 256,3 млн рублей, но чистая прибыль снизилась на 19,1% и составила 198,7 млн рублей.

Еще одна крупная здравница региона — курорт "Ключи" (село Ключи, Суксунский городской округ). Как следует из годовой отчетности ЗАО "Курорт Ключи", в 2022 году выручка увеличилась на 27,2% и составила 1,2 млрд рублей. В общем объеме выручки 73% приходится на реализацию путевок и курсовок. Если в 2021 году выручка от их реализации составляла 687,6 млн рублей, то в прошлом году она возросла более чем на четверть — до 871,5 млн рублей.

Прибыль от продаж показала рост в 1,8 раза (221,2 млн рублей), чистая прибыль выросла почти на 10% (135,9 млн рублей).

Выручка санатория "Демидково" (деревня Демидково, Добрянский городской округ), бенефициаром которого, как указано в финотчетности ООО "Санаторий "Демидково", является бизнесмен Андрей Кузяев, возросла с 422,3 млн рублей в 2021 году до 553,2 млн рублей в 2022 году (+31%). В том числе доходы от услуг санаторно-курортного лечения увеличились с 288,8 млн рублей до 386 млн рублей, говорится в пояснениях к отчету.

По итогам 2022 года санаторий получил прибыль от продаж в размере 30,3 млн рублей, в то время как за 2021 год был зафиксирован убыток от продаж в размере 16,1 млн рублей. Чистая прибыль санатория показала снижение на 8,7% (14,8 млн рублей).

Еще один санаторий, располагающийся в Добрянском городском округе, — "Уральская Венеция" (город Добрянка) увеличил выручку на 42,3% — до 80,9 млн рублей, следует из отчетности ООО "Санаторий "Уральская Венеция".

Прибыль здравницы от продаж составила 6 млн рублей (в 2021 году был зафиксирован убыток от продаж на уровне 937 тыс. рублей). При этом чистая прибыль сократилась в 6,4 раза и составила 1,2 млн рублей.

Ранее со ссылкой на краевые власти сообщалось, что регион в прошлом году принял рекордные 818,5 тыс. туристов, что на 13% выше уровня 2021 года. Ранее максимальный показатель турпотока был зафиксирован в 2019 году, тогда Прикамье посетили 753 тыс. человек. Власти региона поставили задачу нарастить турпоток в регионе до 1,5 млн человек к 2030 году.

По данным властей, в целом, в прошлом году организации индустрии гостеприимства оказали услуг на 10,5 млрд рублей, что на 40% больше, чем годом ранее.

В Пермском крае популярны лечебно-оздоровительный, промышленный, событийный, этнокультурный, горнолыжный и экологический виды туризма.

В 2023 году краевое Минтуризма совместно с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и туроператорами подготовили более 100 туристических маршрутов к 300-летию Перми, которое будет отмечаться 12 июня.

В апреле текущего года исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что объем рынка внутреннего туризма может вырасти в 2023 году на 30% на фоне снижения спроса на зарубежные направления, при этом в обоих сегментах стоимость отдыха продолжит расти. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что в 2023 году внутренний турпоток достигнет рекордного показателя доковидного 2019 года — 65 млн человек.

По мнению председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, расходы на развитие туризма в РФ в ближайшие три года могут достичь 700 млрд руб.