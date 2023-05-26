"В Уссурийском заповеднике состоялся выпуск двух первых диких леопардов: самец и самка переселены из национального парка "Земля леопарда", где находится ядро популяции одного из самых редких животных планеты", — говорится в сообщении.

Проект реинтродукции дальневосточного леопарда реализуется под научным руководством Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и при поддержке АНО "Дальневосточные леопарды".

В Уссурийском заповеднике выпустили двух молодых хищников в возрасте около двух лет. Самка зарегистрирована в базе данных нацпарка "Земли леопарда" под номером Leo 284F, самец — Leo 270M. Их переместили на заповедную территорию максимально бережно, чтобы не нанести вред их здоровью, а перед выпуском оставили спать в специальном вольере, откуда животные вышли сами, не видя людей, что минимизировало стрессовый фактор. За леопардами все еще продолжают наблюдать при помощи спутниковых ошейников.

Член-корреспондент РАН Сергей Найденко, директор ИПЭЭ РАН сообщил, что Уссурийский заповедник находится в историческом ареале дальневосточного леопарда. По его словам, самим животным было бы сложно снова заселить эту территорию, так как им препятствует автотрасса Владивосток-Хабаровск, поселки вдоль нее, пойма реки Раздольная.

"Поэтому мы прибегаем к релокации животных, переселяя молодых зверей из нацпарка в Уссурийский заповедник. Высокая плотность копытных в заповеднике и его окрестностях позволит леопардам здесь успешно обосноваться", — приводятся его слова в сообщении.

В ближайшее время специалисты планируют выпустить в заповеднике молодого самца Leo 260M, который сейчас содержится в Центре реабилитации в Приморье. Хищника спасли от гибели, реабилитировали, и он уже успешно освоил навыки охоты на крупную добычу. В будущем в Уссурийском заповеднике и в южной части Сихотэ-Алиня планируют сформировать новую популяцию численностью минимум в 25 особей.

Как сообщалось, российские ученые разработали программу по заселению краснокнижными дальневосточными леопардами новых территорий, это предусматривает документ, подписанный во Владивостоке в рамках второго Международного форума по сохранению тигра. Соглашение о совместном сохранении редкого хищника заключили Институт проблем экологии и эволюции А.Н.Северцова РАН, ФГБУ "Земля леопарда" и АНО "Дальневосточные леопарды".

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, вид занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".