"На текущий год предельная стоимость путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря составляет — 1 584,84 рубля на одного ребенка в день (на 21 день — 33 281,64 рубля) — увеличение к 2022 году на 5%", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что стоимость путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия выросла на 5,3% — до 2032 рублей. На 24 дня путевка будет стоить 48788 рублей.

Ранее сообщалось, что 25 мая в Ростовской области стартовала летняя детская оздоровительная компания. Лагеря и санатории Ростовской области в летний период намерены принять около 82 тыс. детей.

Органами соцзащиты закуплено почти 18 тыс. путевок для детей из малоимущих семей. На текущий момент также поступило 115 заявок на предоставление бесплатных путевок для детей мобилизованных граждан. Кроме того, регион готов принять на отдых и детей из новых регионов РФ.