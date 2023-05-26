"В рамках совещания были обсуждены наиболее проблемные позиции, касающиеся инженерной инфраструктуры проектируемого ВТРК "Каспийский прибрежный кластер", вопросы земельно-имущественного характера и предлагаемой концепции развития комплекса", — говорится в сообщении.

Согласно проекту, на Каспийском побережье предполагается построить гостиницы от 3 до 5 звезд и коттеджи общей емкостью до 12,5 тысяч мест размещения.

"Инфраструктуру развлечений составят аквапарк, тематические парки и парк аттракционов, СПА-центр, центр водных видов спорта, яхтенная марина. Также рассматривается возведение конгресс-центра и спортивных объектов", — сообщили в ведомстве.