Как сообщает пресс-служба городского комитета по культуре, выставка рассказывает о петербургских легендах и тайнах, возникших на фоне ключевых событий истории. Экспозиция состоит из 13 "мистических" разделов, посвященных различным этапам развития города, его архетипам и символам. При помощи технологии дополненной реальности посетители узнают истории призраков Петербурга.

С городской жизнью петербуржцев в разные исторические периоды гости выставки познакомятся при помощи предметов, спрятанных в сундуках. "Актриса Эмилия Спивак, появляющаяся в волшебных зеркалах, раскроет все петербургские тайны", — говорится в сообщении.