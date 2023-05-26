"Землетрясение магнитудой 3,2 зарегистрировано в пятницу в 06:38 местного времени (четверг 22:38 мск) с эпицентром в 10 км южнее города Углегорск, на глубине 6 км", — говорится в сообщении.

Сейсмическое событие ощутили в Углегорске (райцентр — ИФ) силой до трех баллов. Никто не пострадал, разрушений нет. Звонки от местных жителей на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступали, отмечает пресс-служба.

По ее данным, оперативные группы администрации Углегорского района и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.