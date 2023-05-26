По информации пресс-службы 24-25 мая 2023 года в Лондоне состоялись переговоры между авиационными властями Казахстана и Великобритании.

"В результате переговоров правовая база между двумя странами была укреплена, и увеличено количество разрешенных рейсов между Казахстаном и Великобританией: между г. Астана и любым пунктом в Великобритании до 7 раз в неделю; между г. Алматы и любым пунктом в Великобритании до 7 раз в неделю; до 7 грузовых рейсов в неделю на нерегулярной основе, включая 5 степень свободы воздуха, согласно внедренного режима "открытое небо" в Казахстане", — пояснили в министерстве.

На основе достигнутых договоренностей авиакомпания "Эйр Астана" до конца текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов в Лондон до 7 рейсов в неделю, заверили в министерстве.

В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями двух стран авиакомпании "Эйр Астана" до 15 июня 2023 года на временной основе было разрешено выполнять прямые рейсы по маршруту Алматы — Лондон — Алматы с частотой 5 рейсов в неделю.