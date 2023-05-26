"Международный аэропорт Гейдар Алиев подписал соглашение с TAV Technologies о дальнейшем совершенствовании процессов распределения и управления слотами в аэропорту. Кроме того, в результате использования продукта TDAS от TAV Technologies, процессы паспортного контроля и проверки других проездных документов будут полностью автоматизированы и цифровизированы", — говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В обществе отмечают, что сотрудничество между Международным аэропортом Гейдар Алиев и TAV Technologies открывает новые перспективы в использовании передовых технологий для повышения качества обслуживания пассажиров и операционной эффективности.

"Данное партнерство также способствует внедрению новых систем безопасности, что улучшит уровень безопасности в аэропортах и обеспечит эффективное обслуживание пассажиров", — подчеркнул Самир Рзаев, первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", слова которого приводятся в информации.

"Данный проект является для нас первым опытом работы в Азербайджане, что делает его значимой вехой для нашей компании. Считаю, что применение наших передовых систем будет способствовать цифровизации Международного аэропорта Гейдар Алиев, повышению операционной эффективности и удовлетворенности пассажиров", — отметил генеральный директор TAV Technologies М. Керем Озтюрк.

Международный аэропорт Гейдар Алиев является главной базой для авиакомпании AZAL.

TAV Technologies — дочерняя компания TAV Airports Holding, является ключевым оператором аэропортов в Турции и ведущим брендом в области технологий, разрабатывающим и внедряющим авиационные сервисы и решения по всему миру.