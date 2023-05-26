В обществе отмечают, что сотрудничество между Международным аэропортом Гейдар Алиев и TAV Technologies открывает новые перспективы в использовании передовых технологий для повышения качества обслуживания пассажиров и операционной эффективности.
"Данное партнерство также способствует внедрению новых систем безопасности, что улучшит уровень безопасности в аэропортах и обеспечит эффективное обслуживание пассажиров", — подчеркнул Самир Рзаев, первый вице-президент ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", слова которого приводятся в информации.
"Данный проект является для нас первым опытом работы в Азербайджане, что делает его значимой вехой для нашей компании. Считаю, что применение наших передовых систем будет способствовать цифровизации Международного аэропорта Гейдар Алиев, повышению операционной эффективности и удовлетворенности пассажиров", — отметил генеральный директор TAV Technologies М. Керем Озтюрк.
Международный аэропорт Гейдар Алиев является главной базой для авиакомпании AZAL.
TAV Technologies — дочерняя компания TAV Airports Holding, является ключевым оператором аэропортов в Турции и ведущим брендом в области технологий, разрабатывающим и внедряющим авиационные сервисы и решения по всему миру.