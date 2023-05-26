Об открытии тропы заявило руководство нацпарка в рамках X Невского международного экологического конгресса, который прошел в Санкт-Петербурге.

"Первая подводная экотропа подарит беспрецедентный опыт наблюдения за эталонной морской природой. Добираясь то точки погружения, туристы увидят живописные ландшафты островов Римского-Корсакова, на которых гнездятся множество редких птиц, включая желтоклювую цаплю. Дорога будет проходить мимо мест, где устраивают лежбища пятнистые нерпы", — говорится в сообщении.

Экотропу обустроили в месте, где пересекаются теплые и холодные течения и встречаются как теплолюбивые, так холодолюбивые виды растений и животных. Подобные условия создают уникальные подводные ландшафты и разнообразие подводных обитателей. Дайверы, решившие "пройти" по тропе, преодолеют свалы, отвесные вертикальные стены, увидят пещеры и гроты. Также они могут встретиться с камчатскими крабами и гигантскими осьминогами, увидят асцидий, актиний, морских звезд, ежей, мидий, трепангов и многих других.

Директор нацпарка "Земля леопарда" Виктор Бардюк отметил, что посещение подводной экотропы возможно для туристов, имеющих специальную подготовку и оборудование для погружения.

"Посещение экотропы будет регламентировано расчётами по максимально допустимой рекреационной нагрузки на акваторию, которые уже провели наши научные сотрудники", — добавил Бардюк.

Всего на экотропе туристы смогут провести около пяти часов. Все это время гостей будет сопровождать опытный дайв-инструктор, работающий по соглашению нацпарка и специализированного дайв-центра.

Дальневосточный морской заповедник находится на юге Приморского края. Он создан более 40 лет назад для того, чтобы сохранить уникальные природные комплексы залива Петра Великого — самой южной, наиболее тепловодной и богатой по биологическому разнообразию прибрежной морской акватории России.