Отмечается, что в 2008 году между городами был подписан протокол о намерениях по развитию сотрудничества в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях.
"За прошедшие годы наши города и народы стали только ближе. Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на развитие нашего сотрудничества, которое является важной составляющей интеграции России и Беларуси", — цитируется Кравчук.
В свою очередь Студнев поздравил хабаровчан со 165-летием Хабаровска и сообщил, что у Могилева есть планы, касающиеся лифтового хозяйства.
"В этом году мы намерены поставить порядка 140 лифтов в Хабаровск. И, я уверен, это только начало нашего серьезного сотрудничества", — сказал он.
Ранее сообщалось, что, по данным регионального Минэкономразвития, в 2022 году Хабаровский край экспортировал в Белоруссию продукцию химической промышленности, машиностроения, металлы и металлоизделия, а также одежду и обувь. Из Республики Беларусь в Хабаровский край поставлялись продовольственные товары, машиностроительная продукция, одежда и обувь, продукция химической промышленности, металлы и металлоизделия, а также мебель.
Власти Хабаровского края и Белоруссии рассматривают возможности создания мультимодальных логистических центров на своих территориях.