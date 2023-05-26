"Соглашение предусматривает вовлечение жителей городов-побратимов в развитие культурных, образовательных, туристических и спортивных связей, а также расширение торговых отношений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2008 году между городами был подписан протокол о намерениях по развитию сотрудничества в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном направлениях.

"За прошедшие годы наши города и народы стали только ближе. Мы возлагаем большие надежды в сегодняшней ситуации на развитие нашего сотрудничества, которое является важной составляющей интеграции России и Беларуси", — цитируется Кравчук.

В свою очередь Студнев поздравил хабаровчан со 165-летием Хабаровска и сообщил, что у Могилева есть планы, касающиеся лифтового хозяйства.

"В этом году мы намерены поставить порядка 140 лифтов в Хабаровск. И, я уверен, это только начало нашего серьезного сотрудничества", — сказал он.

Ранее сообщалось, что, по данным регионального Минэкономразвития, в 2022 году Хабаровский край экспортировал в Белоруссию продукцию химической промышленности, машиностроения, металлы и металлоизделия, а также одежду и обувь. Из Республики Беларусь в Хабаровский край поставлялись продовольственные товары, машиностроительная продукция, одежда и обувь, продукция химической промышленности, металлы и металлоизделия, а также мебель.

Власти Хабаровского края и Белоруссии рассматривают возможности создания мультимодальных логистических центров на своих территориях.