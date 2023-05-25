Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

"Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа", — говорится в сообщении.

Поправки внесены в постановление N121 от 13 марта 2020 года "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербургеновой коронавирусной инфекции (COVID-19)" на основании предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Ранее была отменена большая часть пунктов постановления, но в силе остается, в частности, запрет на проведение публичных мероприятий и участие в них, если иное не установлено региональным управлением Роспотребнадзора. Также продлевается рекомендация носить маски и перчатки, а людям старше 60 лет — воздержаться от посещения церквей и других религиозных учреждений.

Как сообщалось, по состоянию на вторник суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге составила менее 100 случаев. Менее тысячи петербуржцев находятся на лечении в стационарах, количество коек сократилось до 1,2 тыс., на амбулаторном лечении находятся 2,1 тыс. человек.

Абсолютный рекорд заболеваемости за все время пандемии был достигнут 11 февраля 2022 года. Тогда сообщалось о 22 тыс. 70 новых случаях коронавируса за сутки.