"Подход к этому вопросу будет комплексным. Приведем в порядок территорию у храма в Каслях, сделаем пешеходную зону к музею. Музей будет находиться в здании XIX века. И это только первый этап. Далее будем развивать и благоустраивать Касли, как делаем это в Троицке, в Верхнеуральске, других наших городах", — сказал губернатор.

В свою очередь Каслинский историко-краеведческий музей отмечает, что новый музейный объект разместится в здании бывшего "Заводского госпиталя", построенного в 1810 году. До 2006 года здесь располагалось хирургическое отделение городской больницы. Здание является объектом культурного наследия федерального значения и находится под охраной государства.

В настоящее время под контролем региональных и местных властей здесь ведутся ремонтно-реставрационные работы.

Строители уже частично вернули исторический облик фасаду, а также восстановили внутренние помещения. Намеченные работы должны завершить до конца этого года.

Ожидается, что новый культурный объект станет местом притяжения туристов, проведения лекций и мастер-классов.

Каслинское литье — художественные изделия из чугуна, которые производят на заводе архитектурно-художественного литья в Каслях Челябинской области с XVIII века.