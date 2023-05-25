"По состоянию на 25.05.2023 уже приняты в эксплуатацию и готовы встретить посетителей 4 зоны отдыха с купанием: Путяевский пруд №1 (ВАО), Пляж "Динамо" (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО). Работа по приемке зон отдыха к летней эксплуатации продолжается", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к приемке в летний сезон 2023 года предъявлено 12 зон отдыха с купанием. Кроме тех, что уже признаны пригодными, в списке зоны отдыха Тропарево (Юго-Западный административный округ), Мещерское (Западный административный округ), Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное озеро (Зеленоград), Левобережье, Головинские пруды (Северный административный округ), "Большой Садовый пруд" (находится на надзоре ведомственной санитарной службы ФМБА России). В рамках приемки в том числе проводится отбор проб воды водоемов в прибрежной зоне и зоне купания, песка пляжных участков, детских и спортивных площадок для исследования по санитарно-химическим, микробиологическим и радиологическим показателям.

Зона отдыха с купанием "Озеро Белое" в 2023 году закрыта на реконструкцию.

Кроме того, в заявке 38 зон отдыха без организованного купания, в эксплуатацию приняты 33 зоны.