"Во Франции вступил в силу закон, запрещающий выполнение ряда внутренних рейсов, если продолжительность поездки по железной дороге составляет менее 2,5 часов и при этом есть железнодорожное сообщение. В первую очередь, это касается рейсов между Парижем и Нантом, Лионом и Бордо. Кроме того, запрет не распространяется на стыковочные рейсы", — пишет издание.

Как отмечает портал со ссылкой на закон, у пассажира должна быть возможность отправиться в нужный ему город поездом и провести там не менее 8 часов.

Запрет предусмотрен законом "О климате" от 22 августа 2021 года. Однако тогда его действие было приостановлено Еврокомиссией из-за жалоб со стороны авиационного сектора.

По словам представителей авиации, положения, касающиеся рейсов, противоречат принципам отрасли и непригодны для борьбы с изменением климата.

"Мы оспариваем идею о том, что сокращение выбросов углерода может быть частично достигнуто за счет запрета авиасообщения", — цитирует президента Союза французских аэропортов (UAF) Томаса Джуна портал France 24.

Он также добавил, что другие страны Европы не спешат вводить аналогичные меры.