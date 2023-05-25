"Оба художника — уроженцы воронежской земли, а академическое образование получили у великого живописца Ильи Репина. Мастерство Елены Киселёвой жители оружейной столицы оценили год назад, когда из Воронежа приехала выставка русского искусства XIX века. На этот раз туляки увидят двадцать полотен обоих живописцев — своеобразную "визитную карточку" музея", — говорится в сообщении.

"Эта выставка — важное культурное событие. Александр Бучкури и Елена Киселёва — одни из ключевых фигур в художественной жизни первой половины XX века. Их наследие представлено во многих музеях страны, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Теперь и туляки смогут познакомиться с творчеством уникальных художников. Мы благодарны организаторам за эту возможность", — сказала на открытии министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Александр Бучкури — художник и график, педагог, основатель воронежской реалистической школы живописи. Центральной темой его творчества стала крестьянская тема. На выставке в Туле экспонируются "Портрет крестьянки" и "Женский портрет (Крестьянка в саду)". Обе работы выполнены с натуры и изображают жительниц села Подгорное Воронежской губернии.

Елена Киселева — выпускница Академии художеств. Очевидно, что ей нравилось писать женские портреты, которые и представлены в Туле. Среди них полотно "Дачницы", написанное в 1915 году в знаменитом имении "Пенаты" Ильи Репина. Моделями для картины стали сестра и невестка художницы Мария Комиссарова и Берта Киселева.

Экспозиция открылась в рамках национального проекта "Культура" и будет работать до 30 июля.