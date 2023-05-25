На территории природоохранной зоны запрещается разведывать и добывать полезные ископаемые. Ограничивается въезд и стоянка транспорта, а доступ граждан возможен только по пропускам. В ближайшие годы запланировано широкое научное исследование лежбища.

"Самое главное — при содействии министерства природы мы добились получения особого охраняемого статуса территории. Это оградит животных от излишнего внимания и даст им дополнительную защиту", -отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что сейчас количество животных на лежбище каждый год растет.

Атлантические моржи — крупные морские млекопитающие, занесенные в Красную книгу России и список международного союза охраны природы. Их лежбища представляют собой места отдыха осенью, когда арктические моря на больших пространствах свободны ото льда.

Лежбище, на которое приплыло около 1 тыс. моржей, в устье реки Тиутей-Яха (переводится с ненецкого языка как "моржовая река") на Ямале впервые было обнаружено в октябре 2019 года. Последующие исследования показали, что численность моржей здесь с каждым годом растет. По итогам детальных подсчетов на основании снимков с дронов в октябре 2022 года обнаружено максимальное число единовременно вышедших на берег особей — 4,133 тыс., что в полтора раза больше, чем в предыдущем году.