"Включение в эксперимент еще одного муниципального образования края говорит об успешности и пользе применения курортного сбора на территории Кисловодска, Пятигорска, Железноводска и Ессентуков. Мы видим, как изменилась их курортная инфраструктура за, в общем-то, непродолжительный срок", — приводятся в сообщении слова председателя краевой Думы Николая Великданя.

Курсбор на новой территории будет введен с 1 августа и составит 100 рублей. По прогнозам, в текущем году округ получит более 4,4 млн рублей, а в следующем — более 10,8 млн рублей.

Отмечается, что на территории округа расположено шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения, 108 скважин и источников минеральных вод, более 50 объектов историко-культурного наследия и памятных мест. Также работают два санатория и 25 гостиниц, хостелов, отелей, гостевых домов.

В 2020 году количество отдыхающих в Минводах составило порядка 39 тысяч человек, в 2021 — более 65 тысяч человек. В 2022 году турпоток составил более 78 тысяч человек, из них порядка 38 тысяч подпадают под категорию плательщиков курортного сбора.

Ранее пресс-служба губернатора региона сообщала, что в 2018-2022 годах курортный сбор позволил привлечь 1,2 млрд рублей для благоустройства курортных городов Ставрополья. Были созданы новые точки притяжения в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Железноводске.

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора продлен до 31 декабря 2024 года. С 1 января 2023 года размер сбора на Ставрополье увеличен до 100 рублей в сутки с человека.

Губернатор региона рекомендовал и другим принимающим отдыхающих территориям, в том числе администрациям Предгорного, Георгиевского, Минераловодского округов, городу Лермонтов, разработать заявки на включение в данный эксперимент.