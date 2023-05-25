"Кавказская тропа — это самая протяженная сеть пеших маршрутов в России длиной 1,5 тыс. км от Каспийского до Черного моря. Время в пути займет от 2 до 2,5 месяцев. В 2022 году проект создания Кавказской тропы поддержало министерство по туризму и НХП РД, выделив грант на исследовательские работы в регионе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Дагестане для прохождения полностью готовы четыре маршрута, включенные в Кавказскую тропу, общей протяженностью 457 км: "Узоры времен", "Горы мастеров", "Тропой императоров" и "По краю башен".

Далее Грушанина продолжит путь по еще неисследованным участкам через шесть других регионов Северного Кавказа.

В пресс-службе Минтуризма региона уточнили, что к Грушаниной 5 июня в селе Салта до села Кегер готово присоединиться туристическое бизнес-сообщество.

"Представители бизнес-сообщества, министерства по туризму и НХП РД, а также любители пеших прогулок пойдут в поход по Кавказской тропе. Они присоединятся к Ирине Грушаниной, которая совершает пешую одиночную экспедицию из Дербента в Сочи", — говорится в сообщении.

Помимо прохождения маршрута группа будет маркировать новый участок Кавказской тропы.

"Мы уже третий год сотрудничаем с Ириной Грушаниной по проекту создания Кавказской тропы. Этот проект позволяет гостям Дагестана увидеть места, до которых не добраться на автомобиле, глубже узнать историю и традиции региона. Походом от Салты в Кегер мы хотим показать, что пеший туризм по подготовленным маршрутам доступен каждому вне зависимости от уровня физической подготовки", — цитирует пресс-служба министра по туризму и НХП РД Эмина Мерданова.

Ведомство приглашает 5 июня всех желающих принять участие в походе по Кавказской тропе.