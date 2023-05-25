"Выставки, концерты, встречи с писателями, художниками и музыкантами, лекции, мастер-классы, игры. Всего в Московской области состоится более 2 тысяч мероприятий", — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что в библиотеке К.Г. Паустовского города Электросталь на интерактивной выставке посетителям представят специфические экспонаты — парфюмерные композиции, пахнущие книгами и книжными образами, которые позволят по-новому "прочитать" литературные бестселлеры ХХ века.

В центральной библиотеке Ступино организуют 12 интерактивных площадок, посвященных книгам-юбилярам, проведут литературный квиз, интерактивные конкурсы по творчеству писателей, необычные перформансы и мастер-классы.

В библиотеке №1 Одинцово представят спектакль по пьесе А. Котляр "Дом моего сердца" от театральной студии "Без кулис". В Библиотеке им. Кедрина города Мытищи пройдет театральный аукцион. Библиотеки Красногорска совместно с парками города проведут рок-фестиваль "Рок — фест". Помимо концерта, в программе лотерея, буккроссинг и мастер-классы.