"Сейчас на континенте (в Антарктиде — ИФ) у России работают пять сезонных баз и пять круглогодичных станций, а суда, которые доставляют нам полярников и грузы, морально устаревают. Поэтому в этом году мы стартовали со строительством нового научно-экспедиционного судна "Иван Фролов". В первый рейс "Иван Фролов" выйдет в 2028 году", — сказал он на Х Невском международном экологическом конгрессе в Петербурге.

Козлов уточнил, что НЭС будет представлять собой одновременно танкер, ледокол, научное, пассажирское и грузовое судно.

Как сообщалось, контракт на строительство НЭС "Иван Фролов" Росгидромет и "Адмиралтейские верфи" подписали в марте 2023 года. Тогда руководитель Росгидромета Игорь Шумаков заявлял, что проектирование продлится весь текущий год, закладка судна планируется в 2024 году.

Распоряжение о выделении 39,7 млрд рублей в 2023-2028 годах на строительство НЭС "Иван Фролов" премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце декабря 2022 года.

Судно, предназначенное для выполнения арктической программы РФ, будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). На судне водоизмещением около 25 тыс. тонн разместятся 20 научных лабораторий, а также вертолетная площадка, которая сможет принимать вертолеты Ми-8, Ми-38 или Ка-32. Экспедиционное судно будет способно перевозить необходимые для полярников грузы и доставлять к полюсам группы исследователей общей численностью до 170 человек.

Сообщалось также, что НЭС "Иван Фролов", как ожидается, в 2029 году придет на смену научно-исследовательскому судну "Академик Федоров", которое было построено в 1987 году. Планируется, что "Иван Фролов" прослужит более 30 лет.