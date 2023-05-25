"В Культурном центре "Усадьба Кривякино" в городском округе Воскресенск 31 мая состоится открытие V летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". Он завершит свою работу 10 июня в Московском Губернском театре", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на открытой площадке усадебного парка гостям фестиваля представят open-air версию премьерного спектакля Московского Губернского театра "Собака на сене".

В конкурсной программе — показы спектаклей коллективов из восьми регионов России: Владимира, Самары, Барнаула, Новочеркасска, Зеленограда, Перми, Лесосибирска и Новокузнецка.

По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль и актерский дуэт.