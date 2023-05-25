Авиакомпания с 20 мая, после почти четырехлетнего перерыва (с июля 2019 года), начала осуществлять прямые рейсы по авиамаршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси семь раз в неделю.

Ранее в мае вышел указ президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс РФ сообщал, что после снятия ограничений российские авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси по семь раз в неделю, для этого будут использоваться самолеты отечественного производства. Со стороны Грузии ежедневные полеты в Москву выполняет Georgian Airways.

США и Евросоюз со своей стороны предупреждали Тбилиси о санкционных рисках в случае возобновления авиасообщения с РФ.