"В аэропорту "Домодедово" таможенники остановили 26-летнего гражданина Вьетнама, вылетавшего на родину транзитом через ОАЭ. Просканировав багаж мужчины, инспекторы заметили три коробки, залитые монтажной пеной. Внутри – 214 рогов весом 90 кг. На вопросы таможенников вьетнамец ответил, что о нахождении дериватов в своем багаже он не знал", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в результате экспертизы установлено, что рога принадлежали сайгакам – парнокопытным млекопитающим, находящимся на грани исчезновения в дикой природе.

По факту контрабанды объектов, входящих в список конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), было возбуждено уголовное дело.