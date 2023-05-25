"В течение года планируется, что в 859 детских лагерях отдохнут и оздоровятся около 127 тыс. школьников, летом — более 82 тыс. из них", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед летними сменами проведены работы по текущему и капитальному ремонту, закуплено необходимое оборудование и мебель, соблюдены все санитарные нормы и правила в отношении самих лагерей и их сотрудников.

"25 мая первые школьники, первые детки заедут в летние оздоровительные лагеря. Мы должны понимать, что все детские учреждения готовы к приему школьников. Есть пришкольные лагеря, есть рекреационные зоны и, конечно же, они все требуют внимание и поддержки. Не случайно, в областном бюджете мы предусмотрели увеличение расходов на эти цели на 282 млн рублей — 21 % плюсом к прошлому году. Эти средства идут на ремонт, на покупку нового оборудования, на приобретение инвентаря. Предусмотрены расходы на поддержку практически каждого лагеря", — приводятся в сообщении слова председателя облпарламента Александра Ищенко.

Уточняется, что на особом контроле органов власти — организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей мобилизованных граждан. Им предоставляется возможность получения бесплатных путевок или компенсации расходов за приобретенную путевку в размере 100%.

"Для отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья в 220 пришкольных лагерях планируются инклюзивные смены, в рамках которых будет оздоровлено 1,5 тысяч ребят. Кроме того, возможность принимать на отдых детей с ОВЗ и детей-инвалидов имеют 4 загородных лагеря", — добавили в пресс-службе.