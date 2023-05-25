"Еще одна точка роста межрегиональной кооперации — туризм. В 2022 году регион принял более 1,5 млн человек туристов и прочно закрепился на туристической карте России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году Тульская область получила федеральное финансирование — 413,1 млн рублей на создание кемпингов, некапитальных отелей для отдыха на природе, туристской навигации.

Ранее сообщалось, что региональные власти уже поддержали около 80 проектов по формированию туристической инфраструктуры в Тульской области.

В Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.