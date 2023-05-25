"В населенном пункте Гамсутль Гунибского района с небольшого обрыва упала девушка, требуется медицинская помощь. Пострадавшая из Екатеринбурга 1983 года рождения. Направлены спасатели Чародинского ПСП и бригада скорой помощи", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавшая получила множество переломов, в связи с чем ее планируется на вертолете доставить в Махачкалу.

"Девушка состояла в общей незарегистрированной группе из 18 человек, приехавшей на экскурсию в Гамсутль", — добавили в ведомстве.

По данному факту прокуратура республики организовала проверку.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при оказании туристических услуг", — сообщили в надзорном ведомстве.

Село Гамсутль Гунибского района Дагестана в народе прозвали "аулом-призраком", так как в нем уже давно никто не живет. Оно расположено на высоте более 1400 метров и является популярной у туристов локацией.