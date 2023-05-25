"Аэрофлот" открывает продажи билетов на Варадеро (Куба). Выполнять рейсы будет авиакомпания "Россия" на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Полеты запланированы с 1 июля", — говорится в сообщении пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться по четвергам и субботам. Вылет из Москвы в 9:05, прилет на Кубу в 15:30. Обратно рейс будет выполняться в 19:10 и прилетать в российскую столицу на следующий день в 14:45.

Отмечается, что с 5 сентября планируется ввести третий еженедельный рейс — по вторникам.

На воздушной линии авиакомпания "Россия" будет эксплуатировать дальнемагистральные лайнеры Boeing 777. Общее количество мест на борту – 457 (436 в эконом-классе и 21 в бизнес-классе).

Варадеро — круглогодичный курорт, один из крупнейших в Карибском бассейне. Протяженность курортной зоны — 20 км. Здесь расположено около 60 отелей.