"Дополнительные поезда назначены на Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском, а также Черняховском направлениях с 1 июня. Также у нескольких поездов изменяется периодичность курсирования, чтобы пассажирам было удобно поспасть на море", — говорится в пресс-релизе.

Так, "Ласточки" дополнительно назначены по выходным и праздничным дням в Светлогорск и в Зеленоградск. Это касается поездов, которые будут ходить на курорты с Северного и Южного вокзалов.

Кроме того на Зеленоградском направлении несколько "рабочих" поездов, курсирующих с минимальным количеством остановок, теперь будут отправляться каждый день. На Балтийском направлении ежедневно будут курсировать два дополнительных поезда.

На Черняховском направлении по выходным и праздничным дням назначается ранний утренний поезд из Чернышевского в Калининград. Рельсобус будет ориентирован на пассажиров, которые захотят прибыть в Калининград утром и сразу уехать к морю, поясняет компания.

Всего летом будет назначено дополнительно 49 поездов, курсировать будут 155 составов, заключает пресс-служба.

Как сообщалось, в летних сезонах 2021-2022 годов КЖД заметно нарастила пассажиропоток в направлении приморских курортов региона.