Как сообщил в своем выступлении и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Юрий Долматов, законопроект разработан с целью снижения рисков возникновения заразных болезней охотничьих ресурсов.

"Отнесение чаек и крачек к охотничьим ресурсам позволит регулировать их численность как в рамках спортивной и любительской охоты, так и оперативно принимать решения в случае регулирования их численности при возникновении заболеваний, установлении карантина и принятии превентивных мер для ликвидации очагов", — сказал Долматов.

"Указанные виды птиц являются обитателями охотничьих угодий, одновременно являясь на сегодняшний день распространителями вируса птичьего гриппа среди домашних и диких птиц", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в начале мая тела погибших от гриппа птиц чаек были обнаружены в Глазове и Ижевске, а также в Кезском и Красногорском районах республики. Власти оценивали ситуацию с гриппом птиц как очень напряженную.