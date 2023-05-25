"В условиях действий недружественных государств значительно сократилось число рейсов иностранных авиакомпаний в небе над Россией. Тем не менее, "Госкорпорация по организации воздушного движения" предоставляет навигацию не менее 1 млн самолетов. Рассмотрим сегодня вопрос о направлении 5 млрд руб. для непрерывного обслуживания полетов над территорией страны", — сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, поддержка направлена, в том числе, на сохранение коллектива ГК.

В прошлом году ГК по ОрВД получила в виде поддержки от государства 17,9 млрд руб. Несмотря на это, чистый убыток предприятия по РСБУ составил 25,5 млрд руб., что на 47% превысило убыток за предыдущий год. Доходы ГК упали на 15%, до 70,5 млрд руб.

До 2020 года основную часть доходов ГК по ОрВД обеспечивало обслуживание иностранных авиакомпаний. После начала пандемии COVID-19 число их полетов через воздушное пространство РФ резко снизилось, что привело к финансовым трудностям ГК. Ситуацию усугубили санкции против РФ после начала военной операции на Украине: ряд зарубежных перевозчиков приостановили рейсы в Россию, почти все, кроме китайских, больше не летают через нее транзитом.

С ноября предприятие повысило сборы за аэронавигацию российских авиакомпаний на 60%, иностранных — на 40%. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы, ставки действовали до конца марта этого года, с 1 апреля они повысились еще на 10%.