Раскопки проходили в начале мая в бухте Шида, где много турбаз и гостевых домов для туристов.

"Ученые вскрыли кольцевую каменную конструкцию, которую местные жители задевали ногами, перемещаясь по участку. Выяснилось, что под ней находится неолитическое погребение", — говорится в сообщении.

В ходе раскопок была обнаружена могильная яма, выдолбленная в скальной породе, в которой находились артефакты эпохи позднего неолита, однако останков погребенного не было.

"В погребальной практике народов мира встречаются так называемые кенотафы — могилы без человеческих останков. Так "хоронили", если человек утонул, погиб при пожаре либо нападении дикого зверя. Чтобы совершить погребальный обряд при отсутствии тела, в "могилу" помещали "куклу", символизирующую умершего, и его личные вещи. На то, что мы нашли именно кенотаф, указывает отсутствие каких-либо костных остатков при наличии всех атрибутов погребального комплекса: надмогильная конструкция, выдолбленная в скальной породе глубокая могильная яма, следы интенсивного огня (обряд кремации)", — цитирует пресс-служба доцента кафедры истории и философии ИРНИТУ Дмитрия Кичигина, который руководил раскопками.

В погребении ученые нашли орудия труда, включая нож-бифас листовидной формы из кварцита, тесло из сланца для работы с деревом, скребок для обработки шкур и черепки глиняного горшка, который был украшен гребенчатым штампом.

"Весь каменный набор орудий выполнен на высочайшем уровне, что подчеркивает датировку погребения поздним неолитом, когда технологии обработки камня достигли расцвета. В Прибайкалье этот период называется "Серовским временем", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба отмечает также, что обнаруженный кенотаф является частью крупного погребального комплекса, исследование которого археологи продолжат в следующем полевом сезоне.

Все найденные артефакты доставлены в Иркутск для изучения.