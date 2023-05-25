"Согласно закону, организация маршрута в указанных локациях (по лесам и охотугодьям — ИФ) будет осуществляется в порядке, установленном лесным законодательством, правовыми актами в области охоты и сохранения охотресурсов", — сказал на заседании зампредседателя комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин.

В свою очередь организация маршрута по особо охраняемым природным территориям будет осуществляться в соответствии с правилами организации и осуществления туризма, в том числе обеспечения его безопасности на особо охраняемых природных территориях, добавил он.

"Авто- и мототуризм, а также поездки в горы на автомобилях повышенной проходимости пользуются большой популярностью у гостей и жителей Краснодарского края. Но оказание таких услуг должно проводиться на системной, продуманной основе. Так, чтобы был исключен риск для жизни и здоровья экскурсантов и при этом не страдала природа", — прокомментировал принятое депутатами решение председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Ранее сообщалось, что на Кубани зарегистрировано около 100 экскурсионных маршрутов повышенной опасности.