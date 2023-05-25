Кроме того, российская сторона проинформировала посла Швеции в РФ Малену Мард, что Москвой принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства РФ в Гётеборге, а также об отзыве российской стороной с 1 сентября своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Решение российской стороны, отметили в МИД РФ, вызвано объявлением 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции persona non grata.

"Эти действия шведских властей еще более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся русофобской кампании в Швеции", — подчеркнули на Смоленской площади.

Пятерым шведским дипломатам, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве, предписано покинуть РФ в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.