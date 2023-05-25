"С 25 мая курить травку на улице в старом центре Амстердама запрещено. Это касается района Красных фонарей, площади Дам, улицы Дамрак, площади Ньюмаркт. Жители и туристы могут покурить косяк на террасах в кофешопах. За нарушение запрета будет взиматься штраф в размере 100 евро", — пишет издание.

Как отмечает портал, муниципалитет города ввел этот запрет, чтобы снизить количество проблем, связанных с употреблением легких наркотиков в общественных местах, особенно туристами. Эта мера стала частью проекта по решению проблем со скоплением людей и возрастающими неудобствами для жителей в "квартале красных фонарей".

До коронавирусных ограничений знаменитый "квартал красных фонарей", магазины марихуаны и живописные каналы привлекали более миллиона посетителей в месяц – больше, чем постоянное население.

По словам владельцев кофешопов, подобный запрет может увеличить доходы бизнеса, поскольку люди будут больше покупать и сидеть внутри заведений. Однако они сомневаются, что требование будет строго исполняться, поскольку запрет на продажу алкоголя в "квартале красных фонарей", введенный ранее, оказался не слишком эффективен.