"Наши Кавказские Минеральные Воды стали по сути главным оздоровительным курортом страны. Поток туристов (на Кавминводы — ИФ) зашкаливает", — сказал Владимиров в ходе ежегодного послания думе региона об итогах работы правительства в прошлом году и планах на 2023 год.

По его словам, в прошлом и позапрошлом годах регион провел эксперимент по оценке турпотока в край с использованием современных цифровых технологий.

"Мы смогли увидеть поток гостей, не только приезжающих по санаторным путевкам, но и всех туристов, которые посещают Кавминводы. Согласно этим данным, турпоток в край в 2022 году вырос на 13% и составил 8 млн человек. Туристы потратили около 66 млрд рублей. Эти деньги фактически вложены в край, в доходы бизнеса, в налоги и зарплаты людей на Ставрополье", — отметил губернатор.

Он уточнил, что турпоток в регион продолжает расти. За первый квартал он вырос по оценке на 14%.

В прошлом году на Ставрополье введено в эксплуатацию 22 санаторно-гостиничных объекта с классификацией от 2 до 5 звезд. В этом году планируется реализовать 21 проект стоимостью 18 млрд рублей.

При этом Владимиров отметил, что развитие санаторно-курортной сферы Кавминвод должно учитывать экологические риски, а также необходимо работать над модернизацией коммунальной инфраструктуры и дорожной сети курортного региона.