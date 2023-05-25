"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 17 дорог к туристическим местам. Отремонтированные дороги буду способствовать развитию туризма в регионе и улучшению качества жизни местных жителей", — сказал Окунев.

По его словам, в частности, будет обновлена улица Ленина в Батайске, которая ведет к городскому парку с оригинальными скульптурами и памятниками. Продолжается также ремонт улицы Карла Маркса в городе Шахты, по которой можно попасть в городской парк, созданный в 1895 году. На его территории расположен памятник армянской архитектуры, часовня Воскресения Христова и аллея Воинской славы.

"Подрядная организация уже приступила к дорожным работам на Карла Маркса. В настоящее время объект готов на 51% — выполняется укладка выравнивающего слоя, на отдельных участках приступили к верхнему слою асфальтобетонного покрытия, на 80% готово покрытие на тротуаре", — сказал замгубернатора.

Он добавил, что будут также отремонтированы подъездные дороги к парку имени Сулина в городе Красный Сулин. В нем находится "Зеленый театр" под открытым небом, а также стела "Часы жизни", установленная в честь 200-летия города.

"Сам парк расположен на улице Фурманова, где в рамках нацпроекта уже выполнены работы по укладке нижнего слоя асфальта и ведется установка бордюрного камня за счёт средств местного бюджета. Планируется, что уже в начале июля посетить парк можно будет по полностью обновленной дороге", — сказал Окунев.