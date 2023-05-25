"Коллеги проявили заинтересованность и выразили желание стать гостями нашего делового мероприятия", — написала она.

О форуме и путешествиях по региону министр рассказала в Харбине на встрече с представителями департамента культуры и туризма, а также индустрии гостеприимства провинции Хэйлунцзян.

"Туроператоры КНР высоко оценили туристические предложения Хабаровского края и его туристический бренд. В числе направлений, которые интересуют путешественников из КНР — экологические, культурно-познавательные туры и событийный туризм", — отметила Пунтус.

По ее словам, в ближайшее время планируем организовать телемост между туроператорами Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян. Это позволит сторонам договориться о вариантах сотрудничества, уточнить запросы и пожелания туристов, обсудить детали предоставления услуг, а также обменяться контактами.

II Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний Восток" пройдет в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках основной программы пройдут деловые сессии, дискуссии и круглые столы по темам, связанным с индустрией гостеприимства. В прошлом году участие в форуме приняли более 650 человек.