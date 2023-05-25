"По информации министерства по культуре и туризму региона, акцию, прошедшую 19 и 20 мая, посетили около 14 тыс. человек. В прошлом году "Музейную ночь" посетили чуть больше 10 тыс. гостей. В этом году в регионе "Музейная ночь" прошла в 18-й раз. Она была посвящена теме городских историй и объединила 24 площадки в областном центре и муниципалитетах", — говорится в сообщении.

Как и в предыдущие годы, посетить музеи-участники акции можно было по единому билету, в этом году их стало 8. Это Кафедральный собор, Музей Мирового океана, Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Историко-художественный музей, Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Фридландские ворота, Дом китобоя. Кроме того, организаторы предусмотрели возможность посещения акции по "Пушкинской карте". Всего было реализовано 2 600 единых билетов.

Музеи, объединенные музейным кольцом в рамках единого билета, приняли 7 274 посетителей. Рекордное количество гостей побывало на стадионе "Калининград", сюда на экскурсии по Музею славы и на концерт группы "Темноямск" пришли 3 640 человек. Дополнительные площадки вне единого билета посетили 1 220 калининградцев, а в областные музеи на второй день акции пришли 1 503 гостя.

Учреждения культуры подготовили порядка сотни мероприятий. Особое внимание в этом году было уделено спецпроектам. Помимо традиционного велоквеста "Межмузейная гонка 6", экскурсии на трамвае "Дюваг", гости "Музейной ночи" могли посетить архитектурный мастер-класс "Город друзей", поучаствовать в акции "Оставь свой след в истории!" и экскурсии на самокатах по знаковым городским объектам.

Популярным мероприятием акции стал специальный проект "Фестивальной дирекции" в руинах кирхи Святого Якоба в поселке Знаменске. Здесь состоялся концерт классической музыки с участием Детского духового оркестра и солистов ДШИ им. Ф. Шопена.