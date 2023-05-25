"Более половины уральцев, скорее всего, этим летом дальше, чем собственная дача и пределы своего муниципалитета не отправится. Отдых, к сожалению, очень дорогой", — сказал Мальцев.

По его словам, этим летом в Турции по той же причине может отдохнуть на 20% меньше уральцев, чем годом ранее.

"Основной сдерживающий фактор — высокая стоимость турецких отелей. Поэтому цена на туры значительно выше, чем та, которую готовы платить и к которой привыкли наши туристы", — подчеркнул Мальцев.

Что касается других зарубежных направлений, то уральцы в этом сезоне также поедут отдыхать в Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Причем ОАЭ, по его данным, в последнее время стали массовым направлением, поскольку фактически являются "транзитным узлом" для путешественников, направляющихся на отдых в Юго-Восточную Азию, Сейшелы и Мальдивы.

Среди внутрироссийских направлений отдыха существенный рост турпотока с Урала прогнозируется на курорты Северного Кавказа, в Северную Осетию-Аланию, Дагестан, а также в Кабардино-Балкарию.

"По Кабардино-Балкарии по сравнению с доковидным периодом вдвое больше уральцев. Можно также предположить, что общее количество уральских туристов, отдохнувших на курортах Северного Кавказа, также будет в полтора раза выше, чем в доковидных период. Также существенно выше будет число туристов в Северную Осетию-Аланию и Дагестан", — отметил эксперт.

В Крым этим летом поедет существенно меньше уральцев, чем в прежние годы, поскольку нет прямых авиарейсов.

"Турпоток туда сложно сравнить, например, с тем же Сочи. Если раньше это были сопоставимые цифры, то сейчас они существенно меньше. И даже меньше, чем, допустим, в Ставропольский край и Кабардино-Балкарию", — подчеркнул Мальцев.