"Это информационный справочник мест халяльного общественного питания, халяльных и харамных ингредиентов и пищевых добавок", — говорится в сообщении.

Приложение поможет мусульманам ориентироваться среди множества халяльных кафе и ресторанах в Татарстане и самостоятельно определять дозволенность того или иного продукта по его составу.

Ресурс работает пока в тестовом режиме, а разработчики ждут обратной связи от пользователей.

На данный момент мобильное приложение доступно только для смартфонов на ОС Android. Его можно скачать на сайте комитета по стандарту халяль ДУМ РТ.

Позже мобильная версия будет загружена в Google Play и RuStore. Оттуда можно будет скачивать и получать обновления привычным способом. Версия для iPhone также разрабатывается, уточнили в муфтияте.