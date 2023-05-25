"Все туристы доставлены в город Лермонтов Ставропольского края. Угрозы жизни людей нет. В готовности к оказанию помощи находятся специалисты психологической службы Главного управления МЧС России по КЧР", — говорится в сообщении.

Информация о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски туристов начались 23 мая. На следующий день группировка сил и средств, привлекаемая для поиска туристов, была увеличена в пять раз. Также к поиску туристов из Белоруссии привлекли вертолет Ми-8.

25 мая спасатели МЧС России обнаружили группу туристов из Белоруссии на высоте 3800 метров на горе Утюг в Карачаево-Черкесии. Все туристы живы, пострадавших среди них нет.