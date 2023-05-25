Подрядчику предстоит реконструировать взлетно-посадочные полосы аэродрома, включая рулежные дорожки. Согласно документации, срок выполнения работ — 30 сентября 2028 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12,8 млрд рублей. Заявки принимаются до 9 июня, итоги конкурса будут подведены 15 июня.

Как сообщалось, в 2023 году планируется начать второй этап реконструкции аэропорта — перрона и иной аэродромной инфраструктуры. На эти цели по распоряжению правительства РФ предусмотрено более 13 млрд рублей, власти Дагестана направят 515 млн рублей.

Аэропорт в августе 2021 года ввел в эксплуатацию терминал международных воздушных линий пропускной способностью 190 пассажиров в час. Терминал может принимать до 300 тыс. человек в год. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

В 2022 году пассажиропоток аэропорта "Махачкала" составил 2,5 млн человек, что стало рекордным показателем. В 2023 году аэропорт планирует принять не менее 2,8 млн пассажиров (рост на 12% относительно предыдущего года).