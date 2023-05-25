На основе подлинных предметов экспозиция рассказывает, как одна из древнейших цивилизаций мира повлияла на архитектурный облик, культуру, искусство и науку северной столицы, оставила свой след в литературе, театральных постановках, в музейных и частных собраниях города.

Европейская культура XVIII-XIX веков обратилась к наследию исчезнувшей нильской цивилизации сначала опосредованно через знакомство с памятниками античного мира, а затем напрямую после наполеоновского похода в Египет (1798-1801).

Открывают выставку издания XVIII-XIX веков, посвященные культуре и истории Древнего Египта, из которых многие поколения архитекторов, художников, композиторов и поэтов европейских стран, включая Россию, черпали вдохновение в работе, переосмысляя неведомые им прежде художественные мотивы.

Это фундаментальный труд французского филолога и историка, монаха ордена бенедиктинцев Бернара де Монфокона "Древность, изъяснённая и представленная в рисунках" (1722-1724); "Путешествие в Верхний и Нижний Египет" (1802-1828) французского гравёра барона Доминика Виван-Денона, руководителя художественной части наполеоновской экспедиции и первого директора Лувра; а также "Атлас путешествий, исследований и открытий по Египту и Нубии" (1821) Джованни Бельцони.

Посетители увидят несколько работ знаменитого итальянского архитектора и художника Джованни Пиранези, а также иллюстрации из труда русского путешественника и государственного деятеля Авраама Норова "Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 гг." (1840).

"Примечательно, что путешествие Норова способствовало развитию в России интереса к Египту как объекту туристических путешествий. Наследник российского престола цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II, свое знаменитое восточное путешествие 1890-1891 годов начал именно с Египта, где провел две недели. Первый том отчета об этом путешествии с иллюстрациями также экспонируется на выставке", — говорится в сообщении.

На выставке представлены живописные и графические произведения, листы архитектурной графики, фотографии, запечатлевшие известные петербургские памятники египетского стиля. Среди них Египетский вестибюль в Павловском дворце, Кагульский обелиск в Царском Селе, цепной Египетский мост, Египетские ворота на въезде в Царское Село, "египетский" дом на ул.Захарьевской, 23 и многие другие.

Комплекс изобразительных материалов посвящен самому известному египетскому памятнику Петербурга — подлинным древнеегипетским сфинксам, с 1834 года украшающим пристань напротив здания Академии художеств.

Дополняют экспозицию изысканные образцы мебели, вазы, подсвечники и другие предметы декоративно-прикладного искусства с египетской символикой, которые позволят представить насколько глубоко интерес к культуре Древнего Египта проник повседневную жизнь Петербурга XVIII — начала ХХ века.

Особое внимание на выставке уделяется формированию музейных и частных египетских коллекций. Мультимедийная программа, созданная на основе открыток из фондов музея, демонстрирует артефакты из крупнейшего петербургского собрания египетских древностей — коллекции Эрмитажа, формирование которой началось с середины XIX века.

Отдельная витрина посвящена бронзовым сфинксам Михаила Шемякина: созданные в сотрудничестве с архитекторами Вячеславом Бухаевым и Анатолием Васильевым, они стали центральным элементом "Памятника жертвам политических репрессий" на Воскресенской набережной. Здесь демонстрируются подлинный проект памятника, а также фотографии и пригласительный с открытия монумента из архива авторов.