"Угрозы жизни людей нет. Решается вопрос о спуске туристов", — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, спасательная операция длилась 36 часов в сложном горном рельефе местности, в условиях неблагоприятных погодных явлений.

Информация о том, что группа из шести туристов из Белоруссии пропала на западном склоне горы Эльбрус в Карачаево-Черкесии, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КЧР 23 мая в 9:20.

Туристы не были зарегистрированы в подразделениях МЧС России.

Поиски туристов начались 23 мая. На следующий день группировка сил и средств, привлекаемая для поиска туристов, была увеличена в пять раз. Также к поиску туристов из Белоруссии привлекли вертолет Ми-8.