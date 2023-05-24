"В прошлом году туристический поток на Вологодчину составил 3,4 млн посетителей. В 2023 году, по прогнозам, количество туристов и экскурсантов увеличится еще на 100 тыс.", — приводит слова чиновника пресс-служба Законодательного собрания региона.

Наиболее популярны у гостей региона Вологда, Череповец, Великоустюгский, Череповецкий, Тотемский, Белозерский, Грязовецкий, Вологодский округа, Кирилловский и Вытегорский районы.

Там сформированы более 340 маршрутов — от культурно-познавательного и этнографического туризма до сельского и промышленного, например, Череповец — ворота "Железного поля" (Череповец), "Северная Фиваида" (Вологда — Кириллов — Ферапонтово), "Тотьма — жемчужина серебряного ожерелья" (Тотьма) и др.

Выступая в областном парламенте в среду, Тушинов выделил два основных приоритетных проекта в сфере туризма — "Русские берега" и "Великий Устюг — родина Деда Мороза". Оба представляют собой кластеры с объектами в разных районах.

Замгубернатора отметил, что "Великий Устюг — родина Деда Мороза" в этом году отмечает 25-летие, и за это время его объекты посетили свыше 4 млн человек. Инвестиции, вложенные в кластер, власти оценивают в 7 млрд рублей, планируется продолжение его развития.

"Предстоящие инвестиционные вложения в проект превысят 5 млрд рублей. Есть инвесторы, которые заинтересованы в развитии проекта. Речь идет о значительном расширении территории и фактически создании нового круглогодичного туристического кластера "Великий Устюг — сказочная столица России", — сказал Тушинов.

Говоря о планах, он также поделился, что регион намерен уделять еще более серьезное внимание сертификации туристических услуг, поддержке гидов и экскурсоводов, а также авторского туризма.