«Наиболее бюджетный отдых мы фиксируем в городах Поволжья – Волгоград, Самара, Нижний Новгород – до 4 тыс. рублей. Также среди популярных направлений, которые не совсем характерны для летнего отдыха, а скорее для путешествий выходного дня и автотуристов – Екатеринбург и Иркутск, откуда можно добраться до Байкала. Это размещение в гостиницах до 4-5 тыс. рублей за ночь», — рассказала она на пресс-конференции в среду.

Как отметила Самойлова, при этом средняя стоимость размещения летом по всей России, включая недешевый Краснодарский край, составляет порядка 6 тыс. рублей.

«Учитывая, что многие туристы будут бронировать ближе к дате поездки, то можно ожидать рост среднего чека до 10% за сезон», — добавила она.

Также набирают популярность такие направления для путешествий, как Горно-Алтайск, Махачкала, Пятигорск, Кисловодск и Владикавказ, откуда путешественники едут в Северную Осетию.