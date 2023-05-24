"На финишную прямую вышли две главные мостовые стройки: на мосту через Волхов в Киришах дорожники бетонируют плиту, а на мосту через Свирь в Подпорожье — красят пролеты", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, движение по переправе через Свирь планируется запустить к концу этого года.

Более чем наполовину готова плита моста через Волхов. Завершение этого этапа работ и укладка асфальта намечены на середину лета. Параллельно продолжаются обустройство подходов к мосту.

"Мост через Свирь соединит разделенный на две части город Подпорожье и упростит путь транспорту на востоке Ленинградской области, в том числе в сторону Карелии и обратно. Мостовой переход в Киришах придет на смену старому мосту, сделанному в 60-х годах прошлого века", — отмечают в правительстве региона.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".